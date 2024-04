Nel 2351 in Giappone TUTTI avranno lo stesso cognome, ed è un problema

Immaginate di passeggiare per le strade di Tokyo nel 2351 e, al grido di "Sato", vedere voltarsi praticamente ogni passante. Questa visione potrebbe non essere così fantascientifica, secondo uno studio condotto dal Centro di Ricerca per l'Economia e la Società in Età Avanzata dell'Università di Tohoku.

Attraverso una simulazione, i ricercatori hanno previsto che, entro il 2531, ogni cittadino giapponese potrebbe condividere lo stesso cognome: Sato. Questo scenario si basa sulla legge giapponese attuale, che, non riconoscendo il matrimonio tra persone dello stesso sesso e richiedendo alle coppie di scegliere un cognome comune al momento del matrimonio, ha visto il 96% delle coppie optare per il cognome del marito.

Attualmente, Sato è il cognome più diffuso in Giappone, ma l'ipotesi che un giorno possa essere l'unico rimasto solleva questioni profonde sulle tradizioni e le leggi che regolano i nomi di famiglia. Secondo il Professor Hiroshi Yoshida, se la legge restasse invariata, la crescita esponenziale del cognome Sato, osservata dal 2022 al 2023, potrebbe effettivamente portare a una "satonizzazione" dell'intera popolazione nipponica (sapete che nella terra del Sol Levante hanno smesso di usare i floppy disk solo da quest'anno?).

Tuttavia, modificando la normativa per permettere ai coniugi di mantenere i propri cognomi originali, si potrebbe ridurre significativamente questa prospettiva, allungando il termine ultimo per la totale omogeneizzazione dei cognomi fino al 3310. Questa ricerca, oltre a offrire uno spaccato curioso sul futuro dei cognomi in Giappone, intende stimolare una riflessione sulla necessità di aggiornare le leggi per rispecchiare una società più inclusiva e diversificata.

Nel frattempo, in questo luogo si combatte ancora una guerra con le scimmie.

