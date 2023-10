Dal 24 Ottobre 2023 Whatsapp non funzionerà più su tanti smartphone Android: i requisiti

Con un post pubblicato sul proprio blog centro di assistenza, Whatsapp ha comunicato che dal prossimo 24 Ottobre 2023, quindi a stretto giro di orologio, l’applicazione non funzionerà più su molti dispositivi Android.

Nella fattispecie, a partire dal 24 Ottobre 2023 l’applicazione sarà supportata solo dai dispositivi su cui è installato Android 5.0 e versioni successive. Attualmente, invece, la situazione è la seguente:

Android con sistema operativo 4.1 e versioni successive

iPhone con versione iOS 12 e successive

KaiOS 2.5.0 e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2

Ad essere impattati quindi saranno tutti gli smartphone Android su cui non è installato Lollipop o le release distribuite successivamente. Nel caso di Samsung, ad essere interessati sono smartphone molto popolari come i Galaxy S4 e Galaxy Note 3.

Whatsapp osserva che “dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Per decidere in quali casi interrompere il supporto, come tutte le altre società presenti nel settore tecnologico, ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp”.

Coloro che rientreranno in questo taglio del supporto saranno informati a ridosso della data.

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che anche Whatsapp è pronta a dire addio alle password con il supporto Passkey.