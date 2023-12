240 milioni di PC da rottamare con la fine del supporto a Windows 10: i dati di Canalys

La fine del supporto a Windows 10 da parte di Microsoft potrebbe provocare una sorta di terremoto ambientale. Secondo una nuova ricerca condotta da Canalys, sarebbero fino a 240 milioni i PC a livello globale da rottamare a seguito dello stop al supporto a Ten da parte di Microsoft e del relativo passaggio a PC con Windows 11.

Questo dato solleva non poche domande sulla decisione di Microsoft, ma anche sulla possibilità che possa rivedere i requisiti minimi. Attualmente, per l’installazione di Eleven il colosso di Redmond richiede che i PC abbiano un processore da almeno 1 GHz o superiore, insieme ad un minimo di 4GB di RAM e 64GB di storage.

Secondo Canalys, molti dei dispositivi destinati alla rottamazione dopo la scadenza del supporto di Windows 10, prevista per ottobre 2025, non sono in grado di soddisfare tali requisiti nonostante siano in buone condizioni. Molti di questi 240 milioni di dispositivi invece finiranno nelle discariche, dal momento che “la loro incompatibilità con l'ultima versione supportata di Windows riduce enormemente il loro valore in termini di ristrutturazione e rivendita”.

Per rendere bene l’idea, gli analisti spiegano che “se questi fossero tutti laptop piegati e impilati uno sopra l’altro, formerebbero una pila 600 km più alta della Luna”.

Qualche giorno fa, Microsoft ha annunciato i piani a pagamento per Windows 10 che si dovranno sottoscrivere per mantenere il supporto.