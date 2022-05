Hai tra i 25 e 35 anni e dormi male? Secondo questo studio, ne pagherai le conseguenze

Le persone che lottano con l'insonnia nel mezzo della loro vita corrono un rischio maggiore di sviluppare problemi cognitivi più avanti con l’età, secondo un nuovo studio che ha coinvolto 3.748 partecipanti dalla Finlandia.

Sappiamo già che la nostra salute mentale (e fisica) dipende da una discreta quantità di sonno. Tuttavia, pochi studi esplicitano la durata del riposo, con sondaggi follow-up condotti 15/17 anni dopo che le valutazioni originali dei partecipanti sono emerse.

Di conseguenza, i partecipanti che erano nella mezza età e lavoratori, all'inizio dello studio, erano andati in pensione al momento del follow-up, avendo raggiunto l'età del pensionamento legale o per motivi di invalidità.

"I nostri risultati hanno mostrato che i sintomi dell'insonnia già in età lavorativa possono aumentare il rischio di declino cognitivo in età avanzata", spiegano i ricercatori dell'Università di Helsinki nel loro articolo. "L'analisi ha mostrato che l'aumento dei disturbi del sonno era correlato a problemi più gravi nella funzione cognitiva soggettiva".

Affrontare l'insonnia e trattarla preventivamente potrebbe evitare problemi di salute del cervello e persino malattie come l'Alzheimer più avanti nella vita, affermano gli autori dello studio, sebbene la ricerca non sia sufficiente per mostrare in modo definitivo il nesso di causalità.

In altre parole, non sappiamo con certezza che l'insonnia sia la causa dell'aumento del rischio di declino cognitivo, sebbene l'associazione analizzata meriti sicuramente indagini future.

"Il rilevamento precoce dei sintomi dell'insonnia già nella mezza età potrebbe essere un potenziale segnale di allerta per migliorare la qualità del sonno e prevenire il declino cognitivo in età avanzata", spiegano i ricercatori.

Il gruppo sottolinea che ci sono numerosi modi per migliorare la qualità del nostro sonno, incluso entrare in un ritmo del sonno più regolare, assicurarci che il nostro ambiente per il sonno sia ben gestito (in termini di temperatura e illuminazione) e controllare le nostre abitudini alimentari e di consumo (compreso il consumo di caffè, ad esempio).

Tuttavia, ci sono prove sufficienti nei risultati - raccolti nell'ambito dell'Helsinki Health Study - per suggerire un'associazione che potrebbe essere utile per studi futuri e per valutazioni sulla salute. Sembra che l'insonnia abbia effetti sia a lungo termine che a breve termine sul cervello.

"Negli studi successivi, sarebbe interessante chiarire ulteriormente, ad esempio, se il trattamento dell'insonnia può anche rallentare lo sviluppo di disturbi della memoria", afferma il sociologo medico dell'Università di Helsinki Tea Lallukka.

Secondo un altro studio, invece, sempre sull'insonnia, questa "maledizione" inficerebbe anche sul diabete!