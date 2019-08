25 anni fa Jeff Bezos pubblicava il primo annuncio di lavoro per Amazon

Era il 23 Agosto 1994 quando un imprenditore poco conosciuto pubblicava un annuncio di lavoro su Usenet, una bacheca web popolare all'epoca. In quell'annuncio, era alla ricerca di sviluppatori software "estremamente talentuosi" per aiutare il "commercio pioneristico di internet". Quell'imprenditore era Jeff Bezos, oggi uomo più ricco del mondo.

Il papà di Amazon sul proprio account ufficiale Instagram ha pubblicato uno screenshot dell'annuncio di lavoro, per celebrare l'importante avvenimento, il tutto condito da una laconica didascalia in cui afferma che "sembrava ieri".

Di seguito il testo completo:

"Start-up ben capitalizzata cerca sviluppatori C / C ++ / Unix estremamente talentuosi per aiutare il commercio pionieristico su Internet. Devi avere esperienza nella progettazione e sviluppo di sistemi grandi e complessi (ma mantenibili) e dovresti essere in grado di farlo in circa un terzo del tempo che le persone più competenti ritengono possibile. Dovresti avere un BS, MS o PhD in Informatica o equivalente. Le abilità comunicative di prim'ordine sono essenziali. La familiarità con i server Web e HTML sarebbe utile ma non è necessaria.

Aspettati collaboratori di talento, motivati, intensi e interessanti. Devi essere disposto a trasferirti nell'area di Seattle (aiuteremo a coprire i costi di trasloco).

Il tuo compenso includerà una significativa partecipazione azionaria.

Invia curriculum e lettera di presentazione a Jeff Bezos:

mail: be ... @ netcom.com fax: 206 / 828-0951 US mail: Cadabra, Inc. 10704 NE 28th St. Bellevue, WA 98004

Siamo un datore di lavoro che offre pari opportunità".

Come si può notare, Bezos non aveva nemmeno scelto Amazon come nome della sua startup. Oggi, 25 anni dopo, è l'uomo più ricco del mondo.