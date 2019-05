Le 25 aziende che pagano meglio le internship: stagisti che guadagnano il triplo di te

Venire assunti da una grossa azienda tech, in molti casi, significa fare bingo. Anche solo una internship può aprire opportunità preziose, e se poi si viene anche pagati profumatamente... Quartz ha stilato una classifica delle 25 internship meglio pagate al mondo: appena entrato nell'azienda guadagni già il doppio di una persona normale.

I dati sono presi direttamente da Glassdor, una piattaforma che permette ai dipendenti di valutare il loro capo: si possono segnalare eventuali abusi, si può comunicare la qualità dello stipendio o dei benefit, così come se gli orari sono flessibili o massacranti. Insomma, un vero e proprio Tripadvisor del mondo del lavoro che negli Stati Uniti è estremamente utilizzato.

Bando alle ciance, passiamo subito alla classifica delle 25 intern meglio pagate:

Facebook $8,000 Amazon $7,725 Salesforce $7,667 Google $7,500 Microsoft $7,250 Uber $7,167 Bloomberg $7,000 Capital One $7,000 Apple $6,667 Bank of America $5,833 J.P. Morgan $5,667 Goldman Sachs $5,367 Viasat $5,333 Visa $5,167 Intel $5,000 SAP $4,833 EY $4,825 Tesla $4,677 Deloitte $4,677 Cisco Systems $4,500 PwC $4,500 KPMG $4,500 Genentech $4,500 Dell $4,333 Boeing $4,167

Stiamo parlando di cifre astronomiche, che la maggior parte dei dipendenti (specie in Italia) non vede nemmeno dopo diversi anni di anzianità. Se lo stipendio medio negli Stati Uniti d'America è di 43.400$, essere presi per una internship da Facebook significa guadagnare 96.000$ all'anno già al proprio primo lavoro.



L'altro lato della medaglia è che essere presi è complicatissimo, basta guardare alle assurde domande che fa Apple durante i colloqui. E ora durante le interview le grosse aziende riescono pure a leggere le tue emozioni.