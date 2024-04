25 grammi di cannabis e tre piantine in casa, in Germania è realtà

D’ora in poi, gli adulti tedeschi possono portare fino a 25 grammi di cannabis e coltivare tre piantine in casa. L’entrata in vigore della nuova legge sulla cannabis è stata festeggiata da centinaia di berlinesi riuniti per fumare insieme!

Questo primo passo ha posto la Germania al fianco di Malta e Lussemburgo nella corsa verso una regolamentazione più aperta dell’uso ricreativo della marijuana. Il paese si prepara ad aprire i “cannabis club” dal 1° luglio, dove i soci (massimo 500) riceveranno 50 grammi di erba al mese.

Tuttavia, l’UE ha rallentato questo processo di legalizzazione, bloccando la vendita in negozi autorizzati; il governo tedesco sta attualmente considerando di varare una seconda legge per sperimentare la vendita in regioni pilota.

Lotta al mercato nero, è questo che il cancelliere Olaf Scholz e la sua coalizione perseguono, mentre gli esperi sanitari e terapeuti, come Katja Seidel, avvertono dei rischi per i giovani. Il consumo di cannabis può avere effetti significativi sullo sviluppo del sistema nervoso centrale e può aumentare il rischio di psicosi.

La polizia esprime preoccupazioni sull’applicabilità della legge, mentre l’opposizione promette di abrogarla. Ora, si lavorerà per una completa e corretta campagna informativa, con un occhio di riguardo in più sui giovani e sulle aree sensibili, come scuole e parchi giochi.

