Ogni 25 marzo da quest'anno si celebrerà una giornata dedicata ad un famoso poeta italiano

Il sommo poeta Dante Alighieri, famosissimo in tutto il mondo grazie alla sua "Divina Commedia" che racconta il viaggio dell'uomo attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso, ha recentemente ricevuto una giornata tutta dedicata a sé. La proposta arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri.

La proposta è stata suggerita dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Che giorno è stato scelto? Il 25 marzo, a partire da quest'anno. "Ogni anno, il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia" afferma Franceschini, "si celebrerà il Dantedì. Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali".



"Dante è l'unità del Paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l'idea stessa di Italia", conclude infine il ministro. L'opera del poeta fiorenti ha ispirato tantissime opere, da libri a videogame (come l'indimenticabile Dante's Inferno di EA). Ma non solo: c'è in programma l'idea di realizzare una serie tv ispirata al capolavoro di Alighieri.



Si chiamerà proprio Dante's Inferno attraverso la rete televisiva statunitense Freeform (una piccola divisione di Disney). Sicuramente un'opera che renderà felici gli appassionati della Divina Commedia.