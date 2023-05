25 miliardi di atomiche: l'energia intrappolata sulla Terra per il riscaldamento globale

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Earth System Science Data, degli scienziati internazionali hanno calcolato quanta energia è rimasta intrappolata sulla Terra negli ultimi 50 anni: praticamente l'equivalente di 25 miliardi di bombe atomiche.

Tra il 1971 e il 2020, infatti, a causa del cambiamento climatico sono stati intrappolati circa 380 zettajoule, ovvero 380.000.000.000.000.000.000.000 di joule. L'energia assorbita dal pianeta durante questo periodo di tempo equivale probabilmente solo al 60% circa delle emissioni totali di gas serra, quindi il numero totale è ancora più alto.

Tuttavia, con una quantità così alta di energia la temperatura media globale dovrebbe essere aumentata di decine di gradi dall'era preindustriale, ma così non è stato... allora dov'è finita tutta questa energia extra? In base a quanto affermato nel documento, gli oceani hanno assorbito circa l'89% dell'energia (ecco perché si stanno riscaldando al ritmo di 5 atomiche al secondo), la terra ne ha assorbito il 6%, il 4% ha fuso parti della criosfera e solo l'1% è rimasto nell'atmosfera.

Tutti questi elementi, insomma, hanno contribuito a rallentare i cambiamenti climatici, ma hanno causato un massiccio aumento delle temperature della superficie del mare. Gli scienziati hanno però affermato che gli oceani non proteggeranno il nostro pianeta per sempre e per farlo dovremmo iniziare a ridurre la nostra quantità di emissioni.

Nel frattempo una dieta senza carne potrebbe farci guadagnare 30 anni di emissioni.