Dopo quasi 250 anni torna alla luce la HMS Endeavour: sarà proprio lei?

L'Endeavour, la famosa nave oceanografica che portò, per la prima volta, l'esploratore britannico James Cook in Australia e Nuova Zelanda tra il 1768 e il 1771, è stata ritrovata da alcuni ricercatori australiani a largo delle coste del Rhode Island; 250 anni dopo il suo affondamento durante la Guerra d'Indipendenza americana.

Kevin Sumption, direttore dell'Australian National Maritime Museum, ha affermato: "Sono anni che la stiamo cercando, è dal lontano 1999 che stiamo investigando su diversi naufragi avvenuti nel 18° secolo, concentrandoci in un'area di oltre due miglia quadrate in cui credevamo che fosse affondata l'Endeavour".

Anche se il Rhode Island Marine Archaeology Project è rimasto scettico, affermando come sia ancora troppo presto per trarre conclusioni affrettate, il dott. Sumption ne è fermamente convinto: "Sulla base di prove d'archivio e archeologiche sono sicuro che sia l'Endeavour."

DK Abbass, direttore esecutivo del progetto, non ha di certo placato gli animi, affermando che l'annuncio è stato una "violazione del contratto" ed aggiungendo inoltre che "le giuste conclusioni saranno guidate da un adeguato processo scientifico e non da emozioni o politiche australiane".

Il dott. Sumption era già da anni convinto della scoperta, faceva infatti parte di un team di archeologi che aveva annunciato nel 2018 di ritenere che i resti dell'Endeavour si trovassero nel sito scoperto nel Rhode Island, affermando però che sarebbero comunque state necessarie ulteriori analisi.

Ricordiamo che l'Endeavour salpò nel 1768 dall'Inghilterra verso Tahiti, per poi dirigersi alla volta della Nuova Zelanda prima di raggiungere l'Australia nel 1770 e tracciare la prima dettagliata mappa della costa orientale del continente.

Quando la nave affondò nel porto di Newport nell'agosto 1778, erano ormai lontani i tempi in cui solcava i mari come importante vascello oceanografico, era infatti stata riadattata dagli inglesi come luogo di detenzione per i prigionieri di guerra durante la rivoluzione americana.

