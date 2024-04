250 Euro di sconto su un tablet da 10 pollici: TUTTO VERO su Amazon

Super sconto su un tablet targato BlackView in giornata odierna su Amazon. Il colosso di Seattle infatti consente di acquistare ad un super prezzo, che permette di risparmiare 250 Euro rispetto al prezzo di listino.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il BlackView 2024, infatti, può essere acquistato a 249,99 Euro, in calo di oltre 200 Euro rispetto ai 499,99 Euro di listino. Il prezzo visualizzato nella scheda è di 299,99 Euro, ma spuntando la casella “Applica coupon 50€” si potrà godere dello sconto supplementare che fa calare il prezzo.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani se si effettua l’ordine in giornata odierna. Il tablet in questione è dotato di un display da 10,1 pollici, 16GB di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibili fino a 2 terabyte. La batteria è da 6580 mAh, e la ricarica avviene tramite USB-C. Garantito il supporto al WiFi 6 e Bluetooth 5.0. Presenti anche tutti i Google Services, incluso il Play Store.

