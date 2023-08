'25x più potente del Galaxy S23 Ultra', nuovo test 3DMark non lascia dubbi

Dopo il lancio di 3DMark Speed Way con Lenovo per mettere sulla piazza uno strumento tutto nuovo per la valutazione sintetica delle prestazioni con Ray Tracing delle schede video di nuova generazione, UL ha annunciato un'altra corposa novità molto particolare per la sua suite.

Il nuovo benchmark sintetico 3DMark Solar Bay, infatti, punta a sfidare le GPU sempre con Ray Tracing attivo ma lo farà in "cross platform", vale a dire anche su dispositivi mobili, consentendo per la prima volta di operare una standardizzazione tra device completamente diversi e mettendo nelle mani degli utenti un utile strumento per "azzardare" parallelismi e comprendere al meglio le differenze prestazionali tra prodotti di classi e segmenti differenti.

Mettere a paragone una GPU desktop e un cellulare è un'operazione abbastanza al limite e soprattutto non è detto che i risultati siano realmente paragonabili, ma è interessante poter fare qualche misurazione per puro intrattenimento e informazione personale.

Nell'interessante comparativa condotta dai ragazzi di Videocardz, per esempio, p uscito fuori che una RTX 4090 è quasi 25 volte più potente di un Samsung Galaxy S23 Ultra in Ray Tracing.

Per utilizzarlo su smartphone è necessario il supporto a Vulkan e il test Solar Bay sarà disponibile sia in una variante standard che sotto forma di Stress Test, di maggior durata.

Ricordiamo che il tool di UL è in forte rinnovamento già da un paio di anni, quando venne rilasciato al pubblico 3DMark Storage Benchmark per il test delle memorie a stato solido di ultima generazione.