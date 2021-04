26 aprile del 1954: Iniziano le sperimentazioni del vaccino antipolio

Iniziate alla Franklin Sherman Elementary School - a McLean, in Virginia, le sperimentazioni coinvolsero 1,8 milioni di bambini tra Stati Uniti, Canada e Finlandia. Inoltre per la prima volta nella storia si sperimentava in cieco.

Chiamato anche esperimento in doppio cieco, è un metodo molto comune nella ricerca moderna, ma non lo era nel 1954. Per essere chiari, le persone che si sottopongono ad un esperimento in cieco vengono divise in due gruppi, quelli a cui sarà somministrato il farmaco vero e proprio e quelle che prenderanno invece un placebo.

La poliomielite - che all'inizio del 20° causò una vera e propria pandemia, un po' come sta succedendo attualmente a causa della COVID-19 - è una malattia infettiva che colpisce principalmente i bambini, provocando febbre, stanchezza, vomito, dolore agli arti e a volte paralisi irreversibile (secondo i dati OMS, circa l'1%).

Uno dei casi più celebri di poliomielite fu quello dell'ex presidente degli Stati Uniti, Franklin Roosevelt che all'età di 39 anni gli fu diagnosticata la malattia e rimase paralizzato dalla vita ai piedi per sempre. Nel '38 Roosevelt collaborò nella fondazione della Nation Foundation For Infantile Paralysis, la quale si occupò di finanziare gran parte dello studio e della ricerca sulla polio.

Fu quasi esattamente un anno dopo l'inizio delle sperimentazioni, il 12 aprile del 1955 che scienziati e ricercatori annunciarono con grande entusiasmo che il vaccino - creato dall'epidemiologo Jonas Salk - si era dimostrato sicuro ed efficace. Non a caso, il vaccino antipolio venne standardizzato per le vaccinazioni infantili.

Non ci resta che sperare che il vaccino per la covid-19, la quale può e non può fare diverse cose, riesca a debellare la malattia al più presto.