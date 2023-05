26 terremoti di ghiaccio colpiscono città in Finlandia in sole 7 ore

Recentemente una città della Finlandia è stata colpita da quelli che, in gergo, vengono chiamati "terremoti di ghiaccio" che in futuro potrebbero diventare molto più comuni a causa della crisi climatica in corso. Fenomeni poco studiati e conosciuti, sappiamo che sono innescati dal congelamento dell'acqua nelle rocce o nel suolo.

Come fanno a verificarsi? Questi fenomeni si presentano in aree dove c'è molta umidità nel terreno, spesso e comunemente vicino a corsi d'acqua. Quindi, quando si verifica un improvviso calo della temperatura, l'acqua può congelarsi ed espandersi rapidamente, creando stress all'interno del substrato circostante.

Il terremoto vero e proprio si verifica però quando lo stress diventa così grande da creare una frattura, scuotendo il terreno, ma fortunatamente non raggiungono gli stessi livelli di magnitudo di quelli classici. Nonostante ciò, non sono da sottovalutare: rapporti recenti da Finlandia, Canada e Stati Uniti hanno dimostrato i danni capaci di causare alle infrastrutture.

Pensate, infatti, che nel 2016 la città di Oulu in Finlandia ha subito un'ondata di terremoti da gelo: 26 di questi eventi hanno colpito l'ambiente in una ridotta finestra di sette ore. Il risultato? Alla fine l'evento ha danneggiato le fondamenta di edifici e strade.

Esaminando quell'evento, gli scienziati in uno studio recente hanno calcolato lo svolgimento.

Quest'ultimi sono stati innescati da un calo di temperatura da -12 gradi Celsius a -29 gradi Celsius, in grado di rompere il terreno ghiacciato e la pavimentazione. In entrambi i casi è certa una cosa: è meglio prevedere questi eventi.