27 aprile del 1994: In Sudafrica si tengono le prime elezioni multirazziali

Nelson Mandela, in corsa contro Frederik de Klerk, vinse le prime elezioni democratiche tenutesi in Sudafrica. Alle urne si recarono oltre 22 milioni di sudafricani per decretare la vittoria schiacciante dell'ANC con a capo proprio Nelson Mandela, De Klerk divenne vicepresidente.

Nel '44 un giovane avvocato di nome Nelson Rolihlahla Mandela si unì alla più antica organizzazione politica in Sud Africa, il Congresso Nazionale Africano, diventando leader dell'ala giovanile del partito. Circa otto anni dopo diventa vicepresidente dell'ANC stesso, schierandosi a favore della resistenza non violenta contro l'apartheid.

L'apartheid fu al tempo la politica di segregazione razziale attuata in Sudafrica dal governo di bianchi dal 1948 al 1991.

Mandela si dimostrò una personalità forte quanto moderata, che tuttavia, fu costretta ad organizzare un ramo paramilitare nel partito - abbandonando quindi la sua posizione nonviolenta - quando nel 1960 a Sharpeville, vicino a Johannesburg (città natale di Mandela) la polizia aprì il fuoco su un gruppo di manifestanti disarmati, uccidendo 69 persone e ferendone altre 180.

La manifestazione si svolse per protestare contro la restrizione del governo sudafricano che vietava i viaggi alle persone non bianche. Quando il giorno dopo in preda all'indignazione scoppiarono proteste in tutta Città del Capo, furono oltre 10mila le persone arrestate dalle truppe governative.

Nel 1961 Mandela venne arrestato per tradimento, fu assolto ma poi nuovamente condannato a cinque anni di prigione nel 1962 con l'accusa di aver lasciato illegalmente il paese. Nel 1964 fu condannato all'ergastolo insieme ad altri leader dell'ANC.

Trascorse ben 18 anni nel terribile carcere di Robben Island, le cui condizioni erano a dir poco orride. Mandela visse in una minuscola cella dove non vi era neppure un letto o l'impianto idraulico, inoltre, fu costretto a lavorare in cava. Gli era permesso scrivere una lettera una volta ogni sei mesi e poteva incontrare una sola persona, soltanto una volta l'anno - per 30 minuti.

Nonostante le condizioni disumane e diverse forze avverse, Nelson organizzò un movimento di disobbedienza civile nella prigione. Le proteste, per fortuna, costrinsero i funzionari a migliorare le condizioni della prigione. Venne successivamente trasferito altrove, per scontare gli arresti domiciliari.

Fu nel 1989, quando Frederik de Klerk venne eletto presidente in Sud Africa che l'apartheid fu progressivamente smantellato. Lo stesso sospese le esecuzioni e nel 1990 ordinò il rilascio di Nelson Mandela, il quale guidò l'ANC nei negoziati con il governo per mettere fine all'assurda politica razziale nel Sud Africa.

Nel 1993 Mandela insieme a de Klerk furono candidati e ricevettero il Premio Nobel per la Pace.