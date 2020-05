Il 27 maggio due astronauti andranno sull'ISS a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX

Il 27 maggio, gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken saliranno a bordo della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX. L'evento passerà alla storia, poiché sarà il primo viaggio spaziale umano verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un veicolo privato. La durata della missione però non è ancora chiara.

Il volo di prova dovrebbe decollare su un razzo Falcon 9 alle 22:32 (ora italiana) e se tutto procederà secondo i piani, la capsula si collegherà alla stazione circa 19 ore dopo. La missione, chiamata Demo-2, viene pianificata da anni, ma la quantità di tempo che gli astronauti trascorreranno nello spazio prima di tornare sulla Terra è ancora indefinita.

Behnken e Hurley potrebbero passare da un mese a 119 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, e lo sapremo soltanto una volta avviata la missione. Quindi, potrebbero tornare sul nostro bel pianeta alla fine di giugno o fino al 23 settembre. Per decidere una data per il volo di ritorno, la NASA e SpaceX esamineranno lo stato della navicella spaziale Crew Dragon in orbita e anche i progressi sulla capsula Crew-1 di SpaceX.

Quest'ultimo veicolo, infatti, trasporterà quattro astronauti dell'equipaggio Expedition 63/64 alla Stazione Spaziale Internazionale. Prima che Crew-1 possa volare, il veicolo della missione Demo-2 deve tornare in sicurezza. La capsula Crew Dragon utilizzata per la missione Demo-2 non può rimanere ancorata alla stazione per più di 119 giorni, perché i suoi array solari non sono progettati per resistere al degrado nello spazio per più di 120 giorni.

La capsula protagonista della futura missione Crew-1, invece, è progettata per durare 210 giorni nello spazio, la stessa durata della vita in orbita delle capsule dell'equipaggio russo Soyuz, che hanno trasportato gli astronauti della NASA da e verso la stazione spaziale negli ultimi anni. Se tutto andrà per il meglio con la missione Demo-2, SpaceX potrebbe iniziare a trasportare regolarmente gli astronauti verso la stazione orbitante già questa estate.