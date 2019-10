Il 27 Ottobre cambia l'orario: torna l'ora solare, sarà l'ultima volta?

Nella notte tra il 26 e 27 Ottobre torna l'ora solare. Alle 3, infatti, le lancette torneranno indietro di un'ora, in occasione dell'addio all'ora legale che di fatto dà ufficialmente il via alla stagione invernale, nonostante le temperature estive in alcune parti della Penisola, soprattutto al centro-Sud.

Come sempre il passaggio avverrà tra sabato e domenica, per consentire a lavoratori, bambini ed anziani di adattarsi meglio al nuovo regime. Alcuni studi medici hanno mostrato che soprattutto nei primi giorni determinate fasce d'età potrebbero avvertire il contraccolpo del nuovo orario, con cambiamenti sensibili all'umore.

I risultati tangibili del cambio sono tanti: innanzitutto si dormirà un'ora in più. Inoltre, di mattina si potrà godere di più luce, al contrario di quanto avverrà il pomeriggio quando farà notte più presto.

Secondo i dottori, sono necessari tra i 4 ed i 5 giorni per fare in modo che l'organismo si adatti all'ora solare, ma nel frattempo è comunque consigliabile mantenere i ritmi normali.

L'ora solare sarà in vigore fino all'ultima settimana di Marzo. Il 29 Marzo si potrebbe tornare definitivamente all'ora legale, sulla base di quanto previsto dalla normativa approvata dall'Unione Europea che però potrebbe essere prorogata al 2021.

Sarà importante seguire le mosse della nuova Commissione Europea che si insedierà a Novembre.