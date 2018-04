28 anni del telescopio spaziale Hubble: la NASA li festeggia con una nuova immagine

Per i suoi 28 anni di operatività il telescopio spaziale Hubble viene festeggiato dalla NASA con una nuova immagine della nebulosa laguna vista ad infrarossi. La nuova foto la trovate in fondo alla news: a sinistra la nebulosa viene mostrata alla frequenza visibile (onde eletromagnetiche che vediamo con i nostri occhi) a destra all'infrarosso.

L'immagine sulla sinistra, che appare così come sarebbe se la osservassimo con i nostri stessi occhi (in linea di principio, perché in realtà serve un'esposizione molto lunga) è quella già nota al grande pubblico, con i suoi venti stellari che danno una forma visivamente accattivanti alla polvere e al gas.

Al centro della foto a sinistra si trova Herschel 36, la stella che ha una luminosità 200.000 volte maggiore del Sole, una massa 32 volte superiore ed una temperatura di 40.000 gradi Kelvin. L'età di questa stella è di appena 1 milione di anni, il che la rende estremamente attiva rispetto a quella del nostro sistema planetario.

La radiazione del vento stellare, composto da particelle subatomiche emesse dalle stelle, spingono via la polvere e il gas che circonda lo spazio intrastellare. L'immensa radiazione di Hershell 36 agisce in modo da spingere via questi materiali, bloccando la formazione di altre stelle nei dintorni.

L'immagine a destra, quella inedita pubblicata dalla NASA, è alla frequenza del near-infrared (NIR, vicino infrarosso) e mostra come appare la nebulosa laguna quando la si guarda analizzando onde elettromagnetiche di diverso tipo (un po' come Giove visto all'infrarosso). Questa infatti mostra nitidamente tutto ciò che appare dietro alla nube di gas e polveri, che sono praticamente trasparenti.

L'immagine ci fornisce un'idea di quello che possono vedere gli astronomi una volta che il James Webb Space Telescope è in orbita.

Se volete ammirare le immagini più recenti del telescopio spaziale Hubble, vi rimandiamo alla spirale vista nella costellazione di Pegaso e ad una galassia a tema natalizio.