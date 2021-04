28 aprile del 1945: Benito Mussolini viene ucciso dai partigiani

Il Duce insieme alla sua amante Clara Petacci, dopo essere stati catturati dai partigiani durante il loro tentativo di fuga nel raggiungere la Svizzera, il 28 aprile del '45 vennero fucilati a Giulino, una frazione del comune di Tramezzina, in provincia di Como.

Mussolini, capo del fascismo in Italia - cui oggi esiste il reato "apologia di fascismo" anche sui social network, che era ben consapevole dell'avanzata degli alleati nella nostra penisola, aveva deciso di fuggire in un paese neutrale, la Svizzera, e fu proprio al varco del confine che scoprì che i suoi alleati erano diventati partigiani. Tentò di travestirsi, indossando un cappotto e un elmo dell'aviazione tedesca, la Luftwaffe, sperando di passare inosservato tra i soldati tedeschi.

Il piano, come si può immaginare, non riuscì e insieme a loro, altri esponenti fascisti vennero catturati il giorno prima, il 27 aprile, dalla Brigata Garibaldi "Luigi Clerici", capeggiata da Pierluigi Bellini.

Fu intorno alle 16 che durante un'ispezione Mussolini fu riconosciuto da Giuseppe Negri, un partigiano, venendo subito dopo disarmato e arrestato. Furono altre 50 le persone arrestate, insieme alle mogli e ai figli. Mentre alcuni di loro si consegnarono autonomamente, Pietro Corradori e Alessandro Pavolini, ad esempio, si buttarono in un lago, nei dintorni, inutilmente visto che vennero nuovamente catturati.

Circa due anni dopo Walter Audisio, conosciuto allora come Colonnello Valerio, si dichiarerà unico e solo autore dell'omicidio. Esistono in realtà diverse versioni rilasciate dai tre esecutori, Aldo Lampredi, conosciuto come Guido Conti, e Michele Poretti, detto Pietro Gatti. Sebbene le versioni divergono su particolari atteggiamenti o sui dialoghi tutti concordano sulla modalità con cui l'uccisione venne effettuata.