Dal 28 Giugno 2023 partono i test dell'IT-alert nelle Regioni: cos'è e perchè è importante

Il Ministro per la Protezione Civile e Le Politiche del Mare ed il Capo della Protezione Civile hanno annunciato che dal prossimo 28 Giugno 2023 partiranno in alcune regioni italiani i test di IT-alert.

Si tratta del sistema nazionale di allarme pubblico che è in grado di informare direttamente la popolazione in caso di pericoli imminenti per i seguenti casi:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e

Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

precipitazioni intense.

Il sistema IT-Alert permette di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso, a patto che si abbia il telefono acceso e connesso alla rete di telefonia mobile. Le notifiche offriranno informazioni sul pericolo sia esso reale che potenziale.

La sperimentazione si terrà secondo il seguente calendario:

28 giugno Toscana;

30 giugno Sardegna;

5 luglio Sicilia;

7 luglio Calabria;

10 luglio Emilia-Romagna.

Il servizio IT-Alert, spiegano, è conforme allo standard internazionale CAP e garantisce la totale interoperabilità con gli altri sistemi nazionali ed internazionali. Agli utenti che si trovano nelle zone viene inviato un messaggio di testo associato ad un segnale sonoro diverso da quello delle notifiche tradizionali. L’utilità è da ricercare nel fatto che utilizzando la tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-Alert possono essere inviati ad un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, per delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza. Il sistema cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato i di saturazione della banda telefonica, motivo per cui è stato scelto per notifiche di questo tipo.

Nel comunicato di IT-Alert viene anche osservato che potrebbero verificarsi casi in cui il messaggio venga indirizzato anche utenti che si trovano al d ifuori dell’area stessa.