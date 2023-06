Dal 28 Giugno sigarette, francobolli e marche da bollo si potranno pagare col POS

Con un avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il direttore Roberto Alesse ha annunciato la revoca dell’esenzione dall’obbligo di accettare i pagamenti elettronici con il POS per i tabaccai sui prodotti del monopolio.

Ciò vuol dire che da domani, martedì 28 Giugno 2023, i tabaccai avranno l’obbligo di accettare i pagamenti col POS per gli acquisti relativi a sigarette, francobolli e marche da bollo.

L’Agenzia spiega che “con apposita determinazione direttoriale, è stata disposta la revoca di quanto in precedenza previsto con la determinazione direttoriale prot. n. 487172/RU del 25 ottobre 2022 che prevedeva, per i rivenditori di generi di monopolio, l’esenzione dall’obbligo di accettare i pagamenti a mezzo POS per le transazioni che avevano per oggetto i predetti prodotti”.

Tale obbligo era entrato in vigore già nel giugno 2022 con un apposito decreto del Governo Draghi, allo scopo di contrastare l’evasione fiscale e favorire i pagamenti elettronici anche su importi piccoli. Successivamente però il Governo Meloni aveva tentato di eliminarlo, salvo poi rinunciarci facendo restare però l’esenzione per i tabaccai che è decaduta.

Secondo le stime, nel 2022 in Italia si sono superati i 100 miliardi di pagamenti digitali, a dimostrazione di come tale sistema sia sempre più diffuso.