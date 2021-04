29 aprile del 1992: Caso Rodney King, scoppiano disordini dopo l'assoluzione degli agenti

Siamo in California, esattamente a Los Angeles quando il 29 aprile del '92 i quattro agenti, registrati in un video amatoriale mentre picchiano un automobilista disarmato, afroamericano, vengono completamente assolti dalla corte.

Il 3 marzo dell'anno precedente, Rodney King, sfuggì alla polizia innescando un inseguimento ad alta velocità per le strade di Los Angeles, tutto ciò prima di arrendersi. Era sotto effetto di alcol e, chiaramente, non fu particolarmente collaborativo con le forze dell'ordine, tanto che oppose resistenza all'arresto e venne così picchiato brutalmente dagli agenti Powell, Briseno e Wind, in presenza del sergente Stacey Koon.

Ad insaputa delle guardie, un civile registrò 89 secondi di video dell'aggressione con gli uomini in divisa che colpivano con i propri manganelli e prendevano a calci Rodney King. Dopo che il video venne pubblicato da alcune testate giornalistiche, la situazione si scaldò velocemente tanto da suscitare indignazione in tutto il Paese ma soprattutto mettendo le basi per il dibattito sulla brutalità della polizia.

Il problema, che non sembra essere ancora stato risolto, è decisamente persistente ancora oggi negli Stati Uniti, tanto che quando George Floyd venne ucciso atrocemente dall'agende Derek Chauvin a Minneapolis il 25 maggio del 2020 (il quale fu poi giustamente condannato), persino la Nintendo volle pubblicare un messaggio contro il razzismo.

Qualche ora dopo l'annuncio dei verdetti, l'indignazione generale e la protesta si trasformano in vera e pura violenza, iniziano così le famose rivolte di Los Angeles. Manifestanti dappertutto in città, a sud bloccano il traffico autostradale, picchiando automobilisti, saccheggiando negozi e appiccano oltre cento incendi solo le prime ore. Durante l'intero periodo di proteste saranno uccise oltre 60 persone, ferite intorno ai 2mila, arrestate altre 7mila, incendiati oltre 3mila edifici e complessivamente i danni a proprietà private ammontarono a quasi un miliardo di dollari.

Rodney King venne successivamente rilasciato senza accuse, al contrario degli agenti che vennero accusati di aggressione con un'arma mortale e uso eccessivo della forza e sebbene Koon, il sergente, non fosse stato coinvolto direttamente al pestaggio, fu accusato di favoreggiamento alla violenza. Laurence Powell e Stacey Koon guadagnarono un'ulteriore accusa: falsa segnalazione.