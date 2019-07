Oltre 3,5 miliardi di persone sono sui social network, Facebook spopola tra i giovani

Il nuovo rapporto Global Digital Statshot di Hootsuite e We Are Social è arrivato, e ci fornisce nuove indicazioni sulla presenza degli utenti sui social. Complessivamente, il numero di persone in tutto il mondo che utilizzano i social media ha superato quota 3,5 miliardi, a due anni dal raggiungimento ei 3 miliardi.

Negli ultimi dodici mesi, le piattaforme hanno riportato una crescita di 250 milioni, con il 46% della popolazione totale mondiale che li ha utilizzati nel mese di Luglio 2019.

Se ci si concentra sulle persone con età pari o superiore ai 13 anni, la percentuale di penetrazione sale al 59%, con vista al 60% nei prossimi mesi.

Gli ultimi dati del GlobalWebIndex mostrano anche che oltre 4 miliardi di persone in tutto il mondo guardano contenuti video online ogni mese, pari a più della metà della popolazione mondiale. Sono particolarmente popolari i vlog, che vengono visti da 2 miliardi di persone.

Registra un vero e proprio boom d'utilizzo Snapchat, che negli ultimi tre mesi registra un +19%, raggiungendo un totale di 369 milioni di utenti attivi. Ciò si traduce in un aumento di quasi 60 milioni di utenti dal mese di Aprile, con un tasso di crescita coerente in tutte le fasce d'età.

Nonostante ciò, però, tra i più giovani le piattaforme più popolari sono Instagram o TikTok. Facebook invece vanta il maggior numero di utenti tra i 13 ed i 17 anni, e se si estende il cerchio alla fascia d'età che include l'adolescenza, il social network di Mark Zuckerberg risulta avere gli stessi iscritti di Snapchat ed Instagram messe insieme.

Sorprendentemente è aumentato anche il pubblico più giovane di Facebook, che è cresciuto negli ultimi tre mesi. Da Aprile, complessivamente il numero di utenti tra 13 e 17 anni che hanno utilizzato il social network è cresciuto.