3 mesi di Amazon Prime in regalo con Vodafone: basta poco per ottenerli

Ancora una volta a gennaio torniamo da Vodafone per parlare delle sue iniziative dedicate a nuovi consumatori e già clienti: dopo la nostra analisi delle offerte di portabilità Vodafone di questo mese, evidenziamo la possibilità di richiedere tre mesi di Amazon Prime gratuitamente a partire da oggi, 20 gennaio 2023.

Non è la prima volta che l’operatore telefonico di origine britannica propone questo regalo ai clienti iscritti al programma di fedeltà Vodafone Happy, dato che anche lo scorso dicembre abbiamo notato la validità dell’iniziativa. Dunque, per il prossimo mese sarà possibile riscattare nuovamente il dono in questione, ma come?

Anzitutto, come anticipato, è necessario risultare iscritti a Vodafone Happy, o iscriversi proprio in questi giorni. Per verificarlo è necessario installare l’app My Vodafone e osservare quali regali possono essere riscattati con il proprio account. Per attivare i tre mesi di Amazon Prime basta selezionare l’opzione apposita e, dopo qualche ora o giorno, si riceverà un SMS con il link dedicato all’iscrizione.

Una volta aperto quest’ultimo bisognerà procedere con l’attivazione entro e non oltre il 31 marzo 2023. Inoltre, la richiesta potrà essere inviata entro il 26 febbraio 2023. In aggiunta, la promozione è riservata sia ai nuovi utenti Amazon Prime, sia ai già clienti con un abbonamento attivo: in quest’ultimo caso, il pagamento delle mensilità verrà spostato al mese successivo alla scadenza dei tre mesi ricevuti in regalo.

In chiusura, vi rimandiamo invece alle offerte di portabilità ho. di gennaio 2023, essendo questo il secondo brand consumer della stessa Vodafone.