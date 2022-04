Abbiamo solo 3 anni per invertire il nostro impatto sul clima, poi sarà troppo tardi

Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) è stato formato da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP). Recentemente ci è stato detto che abbiamo solo tre anni per invertire il nostro impatto sul clima, poi sarà troppo tardi.

"Ora o mai più, se vogliamo limitare il riscaldamento globale a 1,5°C", ha affermato Jim Skea, co-presidente del gruppo di lavoro dell'IPCC. "Senza riduzioni immediate e profonde delle emissioni in tutti i settori, sarà impossibile". Ogni sei anni, un gruppo di scienziati si riunisce in tutto il mondo per parlare di cambiamenti climatici, pubblicando in tre segmenti i loro risultati.

Il primo segmento, sulla scienza fisica alla base del cambiamento climatico, è stato pubblicato la scorsa estate; il secondo - pubblicato a febbraio - ha delineato gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi nella fauna selvatica e nella società umana; mentre il terzo, quello di cui vi parleremo in questa notizia, riassume quello che è stato detto e cerca di dare una soluzione.

La prossima versione del rapporto IPCC uscirà probabilmente alla fine di questo decennio per tirare le somme su quello che è stato fatto da oggi. Il rapporto afferma quanto segue: è ancora possibile cambiare le cose, poiché il tasso di crescita delle emissioni globali di gas serra è rallentato nell'ultimo decennio, ma dobbiamo farlo nell'immediato.

Per rimanere al di sotto della linea di 1,5 gradi affermata dall'Accordo di Parigi, il rapporto rileva che le emissioni globali di gas serra devono raggiungere il picco al più tardi entro il 2025 e diminuire del 43% entro il 2030. Anche se domani interrompessimo improvvisamente la costruzione di tutte le infrastrutture, le emissioni di quelle esistenti nel mondo sarebbero comunque sufficienti per farci superare gli 1,5 °C.

Serve uno sforzo colossale da parte di tutti i paesi del mondo, solo così potremmo limitare gli effetti del cambiamento climatico.