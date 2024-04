3 applicazioni da installare subito sulla tua Amazon Fire Stick TV

Il best buy per eccellenza in tema di dispositivi per l'intrattenimento casalingo, la Amazon Fire Stick, è oggi protagonista di una selezione di applicazioni che, a nostro avviso, non dovrebbero mai mancare in nessuna chiavetta.

Prima di tutto: cos'è Amazon Fire Stick TV? Per quei pochi che ancora non lo sapessero, è il prodotto di punta del colosso degli e-Commerce, Amazon, in grado di rendere smart una TV o un monitor che non lo sono. O ancora di allargare le possibilità dei software dietro alle nostre TV che, spesso e volentieri, non sono al passo con i tempi e a cui non vengono donate le giuste attenzioni in termini di aggiornamenti. Noi di Everyeye abbiamo recentemente provato l'ultimo modello, e ve ne parliamo nella recensione di Amazon Fire Stick 4K Max 2023.

Twitch

La prima app che vi consigliamo di scaricare è Twitch. Potrà sembrare scontato, ma siamo convinti che la piattaforma di streaming più famosa al mondo, su cui potete trovare anche il canale Twitch di Everyeye attivo ogni giorno, si sposa in modo eccellente con la fruizione dei contenuti da televisore. Il social network viola è diventato nel corso degli anni una alternativa più che valida alla ben più classica e ormai vetusta televisione, con trasmissioni in diretta streaming 24 su 24 in cui i protagonisti sono i vostri canali preferiti.

AirScreen

Una delle funzioni più comode è sicuramente quella di effettuare il mirroring del proprio dispositivo sul televisore. AirScreen non fa nient'altro che questo, garantendovi la possibilità di duplicare ciò che vedete sul vostro smartphone sul pannello in salotto. Niente di più, niente di meno. Semplice e immediata e in grado di allargare in modo pressoché infinito le possibilità del dongle.

ES File Explorer

Non tutti sanno che la Fire Stick TV ha una memoria interna, che varia a seconda del modello e della generazione presa in esame. Su questa memoria è possibile inviare, tramite applicazioni specifiche, diverse tipologie di file, che possono essere poi riprodotte direttamente sul proprio televisore. Tuttavia, Fire Stick non presenta un file manager; un problema che è possibile raggirare grazie all'app ES File Explorer, che vi consentirà di navigare tra i vostri contenuti comodamente, riproducendoli senza problemi.

