Che fine hanno fatto le 3 caravelle di Cristoforo Colombo?

Se Cristoforo Colombo è riuscito nell'impareggiabile impresa di scoprire l'America, un po' di merito va anche dato alle sue tre caravelle, la Niña, la Pinta e la Santa Santa María, compagne di un viaggio che, come ormai ben sappiamo, ha fatto la storia. Scopriamo dunque quale è stato il destino di queste 3 imbarcazioni.

Partiamo con la celebre Santa María, che in realtà era una caracca e non una caravella come le sue consorelle. La nave di proprietà di Juan de la Cosa, uomo di fiducia dell'esploratore genovese, proprio a causa delle sue enormi dimensioni affondò per via di una disattenzione dell'equipaggio. Proprio a causa di una disattenzione di un giovane mozzo, la caracca si incagliò sulla barriera corallina di Haiti. Il relitto è stato individuato solo nel 1968.

Della Pinta invece, non si hanno notizie certe. Si presuppone che giaccia ancora tutt'oggi nei fondali marini americani in attesa di essere rinvenuta. Di questa caravella non si conosce nemmeno il nome reale. Pare infatti che Pinta fosse appunto un soprannome derivante da "variopinta", che stava a sottolineare le molteplici colorazioni delle vele.

Infine, Niña, il cui nome era Santa Clara. Di essa si sa che fece ritorno in Spagna, ma dopo essere partita alla volta del Venezuela non si hanno più sue notizie.