Ecco 3 delle fosse comuni più grandi e famose della storia

Nel corso degli anni, la definizione di “fossa comune” ha subito diversi cambiamenti. Penserete voi: “Tombe dove ci sono due o più persone!” e non avete tutti i torti, ma oggi si tende a dare una definizione più ideologica a questo antichissima metodologia di sepoltura. Spesso i corpi appartenevano a persone che condividevano un percorso comune.

Sebbene siano note centinaia di fosse comuni, non tutte sono state effettivamente scavate. Alcune fosse comuni, come quella di Babyn Yar, sono state insabbiate prima che i corpi avessero la possibilità di essere riesumati. Ma ogni anno continuano a essere trovati nuovi assembramenti e il più delle volte sono associate a violenti conflitti. Queste sono alcune delle più grandi fosse comuni mai scoperte.

Nel febbraio 2018, i resti di 95 persone sono stati trovati a Sugar Land, in Texas, in un sito in cui il distretto scolastico del Texas stava costruendo un nuovo centro tecnico. E durante il luglio successivo, la CNN riferisce che i corpi sono stati identificati come quelli di neri liberati che erano stati imprigionati e costretti a lavorare nei campi della "famigerata rete di piantagioni di canna da zucchero e campi di prigionia". Secondo The Conversation, la città di Sugar Land "ha deciso che i corpi riesumati sarebbero stati seppelliti altrove".

Nel dicembre 2011 è stata trovata una fossa comune a Bin Jawad, in Libia, che conteneva i resti di almeno 170 persone che erano state uccise durante la battaglia di Bin Jawad durante la rivoluzione del 2011. I corpi appartenevano a combattenti ribelli che hanno combattuto contro le forze governative del colonnello Muammar Gheddafi e, secondo "Libia: dalla repressione alla rivoluzione", a cura di M. Cherif Bassiouni, le cause della morte della maggior parte dei corpi sono state colpi di arma da fuoco. Secondo Gulf News, questa è la più grande fossa comune scoperta in Libia associata alla prima guerra civile libica, durata da febbraio a ottobre 2011 e terminata con la cattura e l'esecuzione di Gheddafi.

Nel 1983, gli archeologi hanno iniziato a scavare un sito a Schletz, in Austria. Lì, hanno proceduto a trovare nel corso degli anni i resti di circa 200 persone. "I corpi sono stati depositati [sdraiati piatti e a faccia in giù] e molti scheletri erano incompleti, con le estremità mancanti", secondo Radiocarbon. La fossa comune è associata alla fine della cultura Linearbandkeramik. Di conseguenza, si ritiene che questo sia stato un periodo particolarmente violento, soprattutto per le testimonianze archeologiche di insediamenti con fortificazioni.