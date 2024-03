3 consigli per massimizzare la durata della batteria del MacBook

Dopo avervi spiegato come vedere lo stato della batteria del Macbook, vi sveliamo ora un'altra serie di dritte che saranno sicuramente utili a chiunque utilizzi un laptop di Cupertino per lavoro: come fare per far durare più a lungo la batteria del Macbook? Ecco tre consigli veramente importanti!

In realtà, se avete un Macbook Air o Pro di nuova generazione, magari con un chip Apple Silicon, la durata della batteria non dovrebbe affatto essere un problema per voi: i laptop di Cupertino arrivano facilmente a fine giornata e anche oltre con una sola ricarica, anche con luminosità al massimo e connettività Bluetooth attiva. Se invece possedete un PC con qualche anno sulle spalle, potreste voler ritoccare qualche impostazione per migliorare la durata della sua carica e, soprattutto, per preservarne la salute complessiva.

La prima cosa da fare è accertarsi che la batteria non si logori (ulteriormente) con il tempo. Tutti sappiamo che, piano piano, le batterie di smartphone, tablet e PC invecchiano, ma i Macbook vi permettono di rallentare il processo con l'opzione "Caricamento Ottimizzato". Per abilitarlo, recatevi nelle Impostazioni, scendete fino a "Batteria" e poi cliccate sulla "i" accanto a "Stato Batteria". Nella finestra che si aprirà, attivate il toggle "Caricamento Ottimizzato" e il gioco sarà fatto.

Un altro consiglio è quello di tenere sempre aggiornato il Macbook, dal momento che spesso Apple migliora il suo software per assicurare una batteria più longeva. Ciò vale sia per i tweak nell'ottimizzazione delle app di sistema, i cui consumi si riducono dopo ogni aggiornamento, sia per quelli al sistema operativo stesso, che portano a una batteria che non solo dura più a lungo prima di dover essere ricaricata, ma che si deteriora in tempi più lunghi.

Infine, adottate delle buone prassi di ricarica e gestione del Macbook. La prima - valida per ogni dispositivo elettronico, in realtà - è quella di non tenere il device in luoghi eccessivamente caldi o freddi, perché la batteria potrebbe risentirne. La seconda è quella di utilizzare un caricatore originale di Apple o certificato da quest'ultima, evitando i dispositivi terze parti non certificati. Ricordate che i Macbook Air utilizzano dei caricatori da 30 W o da 35 W: evitate di utilizzare degli accessori con una ricarica più rapida, che potrebbero danneggiare il laptop!