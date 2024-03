3 consigli per ottimizzare lo spazio di archiviazione su iCloud

A settembre, Apple ha lanciato dei nuovi tagli di memoria per iCloud: il servizio di cloud storage di Cupertino, infatti, si è arricchito con i tagli da 6 TB e da 12 TB di memoria. Tuttavia, per non arrivare a dover spendere cifre enormi ogni mese per uno storage così ampio, potete ottimizzare lo spazio di iCloud con questi tre semplici consigli.

1 - Tenete d'occhio lo spazio utilizzato

Potrebbe sembrare scontato, ma sapere quali app stanno occupando molto spazio sul vostro account iCloud è il primo passo per ridurne le dimensioni (o quantomeno per evitare che aumentino a dismisura). Per controllare quali file occupano spazio su iCloud, vi basterà recarvi nelle impostazioni del vostro iPhone o Mac, cliccare sul vostro ID Apple e poi su "iCloud". Nella schermata successiva vedrete un rapido riepilogo visivo delle app collegate ad iCloud e del consumo di ciascuna: se un software si "mangia" troppo spazio, la cosa migliore da fare è bloccare il backup per quest'ultimo.

2 - Imparate a gestire le foto

Sì, lo sappiamo: cancellare le foto dall'iPhone è un processo noioso, lento e che richiede molto tempo. Ma qualcuno deve pur farlo, e quel qualcuno siete voi. Tenete sempre ordinata la vostra libreria di foto su tutti i dispositivi connessi al vostro account iCloud, eliminando foto doppie, immagini inutili scaricate dal web e video che non ritenete particolarmente importanti. Se avete un iPhone di nuova generazione, prestate attenzione alle fotografie in RAW e ai video in alta risoluzione: occupano moltissimo spazio!

3 - Ripulite la memoria di iCloud Drive

Su iCloud Drive trovate le copie di tutti i file a cui avete lavorato nel tempo, tra cui documenti di Word, PowerPoint, Excel, Pages, Number e Keynote, ma anche PDF e file locali delle applicazioni. Piano piano, la memoria occupata da iCloud Drive è destinata ad aumentare: ricordatevi di ripulirla periodicamente, specie se avete un Mac o un Macbook connessi al vostro account iCloud!