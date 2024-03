3 consigli per scattare foto notturne migliori con uno smartphone Android

Dopo aver passato in rassegna le app più utili per usare le gesture fisiche su Android, è arrivato il momento di occuparci della fotocamera sugli smartphone con il robottino verde: come migliorare gli scatti notturni su un dispositivo Android?

Le fotografie con poca luce rappresentano l'anello debole di praticamente qualunque smartphone in commercio, salvo pochi modelli particolarmente performanti da questo punto di vista.

Se siete tipi da punta e scatta, il miglior consiglio che possiamo darvi è quello di frenare gli impulsi e utilizzare al meglio l'app integrata per la Fotocamera: ci sarà sicuramente una Modalità Notte pronta ad aiutarvi, a portata di dito. Questa opzione è pensata appositamente per migliorare gli scatti effettuati in condizione di scarsa luminosità, senza particolari sforzi da parte dell'utente.

Un altro consiglio che potrebbe sembrarvi banale (ma che non lo è affatto) è quello di studiare al meglio lo scenario per trovare la giusta inquadratura, ancor meglio con una fonte luminosa che aiuti la fotocamera nel suo compito, anche un riflesso su una pozzanghera: ne basta davvero pochissima per trasformare lo scatto.

Altrettanto importante è cercare di rimanere quanto più fermi possibile. A questo proposito, se siete usciti di casa allo scopo di catturare qualche foto, non fatevi trovare impreparati e portatevi dietro uno stand o un piccolo treppiedi da pochi euro. In questo modo il risultato sarà quasi assicurato!