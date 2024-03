3 consigli per utilizzare al meglio Apple Mappe dal vostro iPhone

Se avete visto i nostri consigli per utilizzare Google Maps ma possedete un iPhone, potreste esservi sentiti "tagliati fuori" dalla guida. Certo, Google Maps è disponibile anche sui Melafonini di Cupertino, ma in moltissimi utilizzano le Mappe di Apple per orientarsi nel traffico con il loro iPhone. Ecco tre consigli su come usarle al meglio!

1 - Scaricate le mappe offline

Una delle maggiori novità di Mappe su iOS 17 è la possibilità di accedere alle mappe anche offline, che diventa particolarmente utile quando vi trovate in vacanza all'estero e non avete a una connessione internet costante e di qualità. Per scaricare le mappe sul vostro iPhone, non dovrete far altro che aprire l'app, toccare sulla vostra foto profilo e poi su "Mappe offline". Infine, toccate "Scarica nuova mappa", quindi selezionate l'area di cui volete scaricare i dati sul vostro iPhone e il gioco sarà fatto: davvero semplicissimo!

2 - Anche Apple ha il "suo" Street View

Lo scorso anno, Google ha integrato Street View in Google Maps. Anche Apple ha la sua versione della funzione, che si chiama "Look Around". L'idea è comunque la stessa: potete posizionarvi in qualsiasi punto della mappa e guardarvi intorno come se foste sulla strada o sul marciapiede all'altezza di una persona. Si tratta di una feature utilissima se vi siete persi o se volete studiare i vostri itinerari nel minimo dettaglio prima di partire per un viaggio in una meta lontana.

3 - Ritrovare l'auto con Mappe

Ebbene sì: anche Mappe vi permette di ritrovare l'auto in un grande parcheggio o tra le vie di una città sconosciuta. L'idea è semplicissima: se avete un'auto compatibile con CarPlay o dotata della connettività Bluetooth, potete rilevare la posizione del vostro smartphone quando viene scollegato dall'automobile e salvare la localizzazione come ultima posizione nota del veicolo. Quest'ultima viene poi registrata in Apple Maps, e potrete vederla attivando il toggle "Mostra posizione del parcheggio" nelle impostazioni del software.