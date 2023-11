Quest 3 fallimento di vendite: ma ne siamo proprio sicuri?

Con un post interamente dedicato alla realtà virtuale e mista, l'analista Ming-Chi Kuo aveva parlato dell'avanzamento tecnologico di Apple Vision Pro rispetto a Meta e al suo ultimo prodotto, Quest 3, commentando al contempo anche vendite, spedizioni e ricavi per Zuckerberg e soci.

In questi giorni, le conclusioni di Kuo hanno portato il web a scatenarsi circa un apparente fallimento di Meta su tutta la linea, con vendite disastrose e spedizioni ancora peggio. L'analista parlava di proiezioni per il quarto trimestre ridimensionate del 5-10% per Meta Quest 3 e un vero e proprio crollo per il Q1 del prossimo anno, pari a circa il 70-80% rispetto al Q4 2023.

Questi dati andrebbero a peggiorare la situazione persino rispetto alle previsioni in negativo degli stessi Reality Labs, secondo cui nel breve periodo le perdite continueranno ad aumentare anno per anno per poi veder ripagati gli investimenti intorno al 2030.

Lo stesso Kuo ribadisce come probabilmente l'impegno di Meta in questo segmento verrà ripagato nella lunga distanza, raccomandandosi però con gli investitori di non peccare di eccessivo entusiasmo.

Guardando alle "perdite" dichiarate dai Reality Labs nel periodo di riferimento, comunque, vale la pena considerare che Quest 3 non è incluso tra i ricavi, dunque allo stato attuale Meta non avrebbe dichiarato alcuna flessione.

L'unico suggerimento, per giunta indiretto, che punta in questa direzione riguarda il report di Kuo sulle spedizioni per questo e il prossimo trimestre, ma è assolutamente troppo presto per tirare le somme.

Meta già aveva messo in conto che Quest 3 avrebbe venduto meno, e questo lo suggeriscono almeno due fattori. Il primo, il più evidente, riguarda le vendite record di Quest 2: complice la pandemia, a prescindere dalla bontà del terzo visore, quei numeri sarebbero stati difficili se non impossibili da replicare.

In diretta conseguenza, il fatto che Quest 3 costi 200 euro di più è chiaro che andrà a impattare notevolmente sulle sue performance di vendita. E questo è sempre stato chiaro anche per Meta, altrimenti Quest 2 non sarebbe ancora in vendita.