3 funzionalità di iOS 16 e iPhone 14 che ci sono già da tempo su Android

"Dare a Cesare quel che è di Cesare", direbbe qualcuno. A tal proposito, in vista dell'arrivo tra poche ore di iOS 16, diamo un'occhiata a 3 funzionalità di iOS 16 e iPhone 14 già presenti da tempo su Android. Non ha senso ovviamente affermare che un sistema operativo è meglio di un altro, ma banalmente è interessante approfondire queste questioni.

Ebbene, come riportato da The Verge e Gizmodo, nell'atteso iOS 16 vedremo diverse feature già note a coloro che dispongono di smartphone dotati del sistema operativo del robottino verde. Una delle questioni principali è chiaramente quella relativa all'Always-On Display, che approderà su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ma risulta una possibilità disponibile da parecchi anni su Android. Google l'ha messa al centro delle sue priorità con Android 12, anche se esisteva da ben prima. Va detto che Apple punta a un certo tipo di personalizzazione, ma ci siamo capiti.

Arriviamo a Crash Detection. Sì, il keynote Apple di settembre 2022 si è concentrato molto sul rilevamento degli incidenti stradali, ma c'è da dire che gli smartphone Pixel di Google dispongono di questa funzionalità dal 2019, grazie all'app Emergenze personali. Un'altra funzionalità non propriamente nuova per coloro che possiedono un dispositivo Android è Live Caption: le traduzioni in tempo reale sono disponibili nell'OS del robottino verde dal 2019.

Ovviamente Apple introdurrà molto altro con iOS 16, ma, per chi non ha mai usato uno smartphone Android, era interessante scoprire che diverse feature importanti in realtà esistono già su Android da tempo, perlomeno nella concezione di base.