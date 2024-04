3 funzioni di Android 15 che trasformeranno il vostro smartphone in uno smart hub

Con iOS 17 Apple ha trasformato gli iPhone in smart hub anche grazie alla StandBy mode. A quanto pare, anche Google con Android 15 intende seguire lo stesso solco e vuole trasformare davvero gli smartphone in smart hub.

Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman di Android Authority, Android 15 porterà tantissime novità da questo fronte. Infatti, è prevista l’implementazione di uno screensaver “Home Control” che come suggerisce il nome consentirà di accedere rapidamente ai dispositivi inseriti in Google Home direttamente dallo schermo dello smartphone o del tablet quando si attiva lo screensaver. L’opzione dovrebbe essere disponibile insieme ad altre opzioni tra le impostazioni dello schermo. Come si può vedere negli screenshot presenti nella pagina di Android Authority, l’interfaccia è molto simile alla dashboard dei controlli della smart home di Android 14.

Rahman ha spiegato che la funzionalità è presente non nell’app Google Home, ma in SystemUI, il che suggerisce un’implementazione più ampia e su tutti i dispositivi. Chiaramente, siamo nel campo delle indiscrezioni e non è detto che la società alla fine decida di implementarla già nelle prime versioni di Android 15. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.

Chiaramente questa novità si aggiunge alla già integrata app Google Home ed il relativo pannello dedicato per controllare i dispositivi della propria casa intelligente.

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.