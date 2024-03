I 3 più grandi telescopi al mondo si faranno? Forse non ci sono più fondi

Da alcuni anni si sta portando avanti un ambizioso progetto atto a costruire tre giganteschi telescopi ottici nella speranza che, grazie alle imponenti dimensioni ed alla loro sinergia, possano rispondere ad alcune delle grandi domande sull’universo rimaste ancora irrisolte con gli attuali strumenti scientifici.

Grazie alle meravigliose immagini del telescopio spaziale Hubble ed alle scoperte fatte negli ultimi tempi dal James Webb ST, sappiamo quanto siano fondamentali questi dispositivi per il progresso negli studi e nella ricerca, per questo motivo sono in cantiere ambiziosi propositi di futuri telescopi spaziali addirittura sulla Luna.

Un futuro, purtroppo, ancora piuttosto lontano, ecco quindi la necessità di costruire nuovi telescopi qui sulla Terra, sia per la possibilità di progettarli molto più grandi di quanto si possa fare attualmente nello spazio, sia perché saranno anche molto più semplice da riparare, mantenere ed aggiornare.

I progetti in cui gli astronomi ripongono quindi le loro più immediate speranze sono il Giant Magellan Telescope (GMT), il Thirty Meter Telescope (TMT) e l’ Extremely Large Telescope (ELT), oltre a quelli che operano a lunghezze d’onda impercettibili all'occhio umano, come lo Square Kilometer Array, già in costruzione in Australia e Sudafrica dal 2017.

Pensate che, pur con l'atmosfera del pianeta Terra a fare da ostacolo, ciascuno di queste enormi telescopi offrirebbe comunque una risoluzione molto più nitida del James Webb Space Telescope, che in questi anni ha letteralmente rivoluzionato la nostra visione dell'universo grazie ai suoi incredibili scatti.

Purtroppo, come spesso succede non solo in campo scientifico, la ricerca di finanziamenti è sempre difficile, soprattutto quando i progetti preliminari si scontrano con i costi della realizzazione finale e vengono chiamate in causa le varie realtà di diversi Paesi, rischiando così di bloccare in corso d'opera l'intero meccanismo di sviluppo.

Il TMT e il GMT, ad esempio, sono entrambi progetti americani: Il primo avviato da due università della California, ma che coinvolge anche India, Giappone e Canada ed una sede prevista alle Hawaii. Il secondo è invece finanziato principalmente dalla National Science Foundation statunitense, attraverso una serie di università ed istituzioni scientifiche, oltre al contributo di 6 paesi.

Il problema è sorto quando, il National Science Board, un altro ente che fornisce consulenza alla NSF, ha proposto un tetto di 1,6 miliardi di dollari sui finanziamenti per i telescopi giganti, un costo decisamente inferiore addirittura per la costruzione di uno solo di loro.

Secondo quanto dichiarato in una raccomandazione ufficiale: "La NSF discuterà con il Consiglio durante la riunione del maggio 2024 il suo piano per selezionare quale dei due telescopi candidati l’Agenzia intende continuare a sostenere, compresi i costi stimati e una tempistica per il progetto".

È possibile che la National Science Foundation riesca a respingere tale raccomandazione, o addirittura che il Congresso stesso voglia alla fine decidere di destinare ulteriori fondi ritenendo che sia un progetto importante e dal valore scientifico non discutibile, ma per adesso il futuro rimane incerto e nebuloso.

Da tener presente che i due telescopi sono stati appositamente progettati per funzionare insieme poiché nessun luogo sulla Terra può permettere di vedere l'intera volta celeste; avere uno strumento nell'emisfero settentrionale ed uno in quello meridionale offrirebbe una copertura completa. Ciascuno è stato progettato per massimizzare determinate capacità partendo dal presupposto che l’altro colmerà il vuoto di altre aree.

Scopriremo solo prossimamente se i maxi-telescopi avranno la fortuna di vedere la luce delle stelle. Per adesso approfittiamo delle spettacolari immagini che Hubble ed il JWST continuano a regalarci.

