3 illusioni ottiche 'fisiche' in offerta durante il Black Friday 2021 di Amazon

Se siete tra coloro che apprezzano particolarmente le illusioni ottiche e non avete "timore" di provare qualcosa di nuovo, le offerte di Amazon legate a 3 illusioni ottiche "fisiche" potrebbero fare al caso vostro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dei prodotti al centro di offerte per quel che concerne la versione nostrana del noto portale e-commerce in questi giorni legati al Black Friday 2021, troviamo un unicorno, una casa con dei palloncini e un trattore.

Messi in quest'ordine potrebbero sembrare degli elementi in grado di costituire un "Farming Simulator fantasy sognante", ma in realtà, nel caso non abbiate ben compreso cosa si intende per "illusioni ottiche fisiche", si fa riferimento a delle lampade LED che cercano di "ricostruire" una figura.

Non aspettatevi chissà quale tipo di risultato finale: si tratta "semplicemente" di prodotti pensati per cercare di "sorprendere" i più piccini (anche se possono potenzialmente fungere da "luci notturne"). Insomma, queste luci vengono descritte per semplicità, anche dai rivenditori, come "illusioni ottiche", ma lo sono fino a un certo punto.

Ci siamo capiti: probabilmente potreste voler prendere visione di un video pubblicato da chi ha acquistato il prodotto per comprendere meglio di cosa si tratta. Purtroppo la qualità generale di questa tipologia di dispositivi non sembra essere esattamente delle migliori, considerando anche il fatto che spesso si passa per rivenditori "minori", ma capite bene che un prodotto di questo tipo può quantomeno "incuriosire".

A tal proposito, tornando ai prodotti scontati su Amazon in questo periodo del Black Friday 2021, la lampada relativa all'unicorno viene proposta a 13,59 euro in offerta lampo (anziché 16,99 euro), quella relativa alla casa con i palloncini viene venduta a 19,99 euro con coupon del 20% applicabile e quella legata al trattore viene proposta a 19,99 euro con coupon del 10% applicabile.