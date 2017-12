3 Italia: Honor 9 Premium, 30 Giga, 3 mesi di Netflix, SMS e chiamate a 20 euro al mese

ha dato il via ad una nuova interessante promozione che permette di acquistare lo smartphoneassieme alla proposta tariffaria All IN Master Special.

Quest'ultima comprende in questa speciale occasione ben 30 Giga in 4G, 1000 SMS e minuti illimitati di chiamate verso tutti. Il primo mese pagherete 10 euro, poi si passerà a 20 euro. Non è finita qui: per i primi 3 mesi avrete anche 15 Giga aggiuntivi e un abbonamento a Netflix. Finito questo periodo, tornerete all'offerta "base".

Da notare, però, che è previsto un anticipo pari a 39 euro per portarsi a casa Honor 9 Premium con modalità Vendita a Rate. In caso di recesso anticipato è previsto un corrispettivo di 49 euro. Inoltre, la promozione si rinnoverà automaticamente ogni mese a partire dalla data di attivazione. Il tutto è attivabile fino al 21 gennaio 2018.

Vi invitiamo a non limitarvi a leggere questa news, ma di consultare per bene il sito ufficiale prima di attivare l'offerta nel caso foste interessati.