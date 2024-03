Ecco 3 leggendarie donne guerriere di cui ogni vichingo aveva paura

In occasione della Festa della Donna, spuntano in rete una miriade di contenuti volti a dimostrare qualcosa che dovremmo concepire come un dato di fatto: la donna, in quanto tale, non ha nulla da invidiare all’uomo. Tuttavia, con questo articolo vorremmo presentarvi qualcosa di “nuovo”.

Ebbene, il giorno 8 marzo, social e notizie rimembrano “donne che hanno governato”, “donne che hanno dato un contributo nelle scienze”, “le più importanti autrici della storia” e così discorrendo… Ma avete mai sentito parlare di donne guerriere? Per presentarvi questo tema, abbiamo deciso di “giocare facile”, andando a scavare nelle saghe di un popolo che non ha avuto remore a ricordare le donne con in mano una scure o una lancia: gli Uomini del Nord del medioevo.

Badate bene, sarebbe incorretto affermare con sicurezza che sulle knorr vichinghe salpassero delle “guerriere”, in quanto il materiale in nostro possesso non ce lo permette; tuttavia, le donne godevano di gran parte dei diritti degli uomini (potevano possedere terre, avviare il divorzio, ricoprire ruoli religiosi e gestire le proprie attività) e le saghe, sebbene arrivateci da una letteratura successiva all’età vichinga, ci mostrano quanto gli Uomini del Nord ammirassero la donna forte che si assume la responsabilità di ottenere ciò che vuole e di arrivare dove vuole. Compiuta la noiosissima e doverosa premessa, ecco le tre famosissime skjaldmær!

Non possiamo iniziare questo elenco se non con Lagertha, che molti di voi conosceranno a causa della serie TV Vikings. Le sue gesta vengono narrate esclusivamente nel capitolo IX delle Gesta Danorum di Saxo Grammaticus. Il celebre Ragnar Lothbrok si reca in Norvegia per vendicare la sua famiglia, messa a morte dal re di Svezia Frø. In loco, viene accolto da un gruppo di donne “vestite da uomini”, le quali si offrono volontarie per aiutarlo:

“...tra loro c'era Ladgerda, un'abile guerriera che, sebbene fanciulla, aveva il coraggio di un uomo e combatteva davanti ai più coraggiosi con i capelli sciolti sulle spalle. Tutti si meravigliavano delle sue gesta ineguagliabili, perché i suoi riccioli che le cadevano lungo la schiena tradivano che era una donna. (IX)”.

Ragnar vincerà su Frø e attribuirà la sua vittoria a Lagertha e decide di farla sua moglie; tuttavia, la fanciulla di scudo lo rifiuta e pone a difesa della sua casa un cane e un orso, che però vengono eliminati dal Brache di Cuoio. I due, successivamente, divorzieranno a causa delle ostilità di Lagertha per Ragnar e questi decide di sposare Thora, figlia dello jarl del Götaland.

Il secondo personaggio che vogliamo presentarvi è Sigrid Storråda (Sigrid la Superba), il cui soprannome è una garanzia. Di storicità dubbia, collochiamo la sua vita fra il 927 e il 1014 d.C. circa. Ella fu regina svedese, in quanto vedova di Erik il Vittorioso, e fu corteggiata da molti uomini importanti, come Harald Grenske della Norvegia e Vissavald della Rus' di Kiev, ma la donna sapeva bene che i due volevano solamente le sue terre e le sue ricchezze. Li invitò a una festa, li fece ubriacare insieme ai loro uomini, sbarrò le porte della sala e bruciò vivi tutti quanti; questo per scoraggiare i futuri corteggiatori.

Ancora più opacizzata dalle narrazioni leggendarie, la storia secondo cui Sigrid abbia orchestrato la battaglia di Svolder (1000 d.C. circa) per eliminare Olaf Tryggvason è davvero straordinaria: il famigerato re norvegese le chiese la mano, ma egli ricevette un rifiuto. Schiaffeggiata Sigrid in pubblica piazza, la donna decise di allearsi e (forse) sposarsi con re Sweyn Forkbeard per muovere guerra e mettere a morte Olaf, riuscendo nell’impresa.

Infine, non per importanza, vi raccontiamo di Auðr djúpúðga Ketilsdóttir (Aud Mente Profonda), figlia di Ketil Flatnose di Norvegia che fuggì in Scozia in seguito all'ascesa di Harald Bellachioma. Alla morte di suo padre e di suo figlio Thorstein, decise di allontanarsi dalla Scozia, capitanando una nave di uomini che le erano così fedeli da aver sempre accortezza di non stipulare contratti di matrimonio che potessero mettere a repentaglio il potere di Aud.

Inoltre, la donna ha amministrato gli affari di famiglia e delle sue terre islandesi fino al giorno della sua morte, avvenuta durante il sonno nella sua camera da letto.