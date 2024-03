3 motivi per cui iOS 17.4 è un aggiornamento importante per il vostro iPhone

Ormai iOS 17.4 è stato lanciato da Apple già da un paio di settimane: si tratta di un aggiornamento quasi rivoluzionario, dal momento che adatta l'ecosistema iPhone alle richieste del DMA dell'Unione Europea, specie per quanto riguarda il sideloading e i marketplace alternativi per le app. Ma quali sono le tre novità principali di iOS 17.4?

1 - Gli app store di terze parti

Ebbene sì: iOS 17.4 permette il sideloading delle app su iPhone. Quest'ultimo, però, non consiste nella totale libertà di scaricare software dal web, ma viene invece garantito dalla disponibilità di marketplace di terze parti su iOS. Questi ultimi sono liberamente scaricabili da un'apposita pagina dell'App Store di Apple: al momento non ce ne sono molti, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. Una volta scaricato e installato un app store di terze parti, potrete usarlo per cercare le app che vi interessano e installarle a loro volta sul vostro iPhone senza dover passare dal rigido sistema di Cupertino.

2 - Cambiare il browser di default

Accanto al sideloading delle app, l'altra grande novità di iOS 17.4 è la possibilità di scegliere un browser alternativo a Safari per navigare sul web. Dopo aver aggiornato il vostro iPhone, infatti, Apple vi darà la possibilità di scegliere tra una dozzina di browser diversi quello che desiderate venga impostato di default sul vostro iPhone: tra le scelte disponibili ci sono Safari (ovviamente), Google Chrome, Firefox, Edge e Opera, ma anche alternative meno note come Brave e DuckDuckGo.

3 - Il Cloud Gaming arriva su iPhone

Con iOS 17.4, le app di Cloud Gaming sono ora accettate dall'App Store di Apple, oltre che dai marketplace alternativi. Ciò significa che compagnie come Microsoft e NVIDIA potranno portare Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW sui Melafonini, dischiudendo le possibilità dello streaming videoludico anche a chi possiede un iPhone. Non resta solo che aspettare che questi software facciano il loro debutto sui device Apple: potrebbe essere una questione di poche settimane!

