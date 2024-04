3 novità assolute in arrivo su Windows 11 con l'update Moment 5

Microsoft ha dato il via alla distribuzione pubblica per tutti gli utenti dell’aggiornamento Moment 5 per Windows 11, di cui si era ampiamente parlato nelle scorse settimane durante la fase insider. Vediamo però quali sono le principali novità che sono state introdotte con l’update.

Una delle novità più interessante è rappresentata dal miglioramento al sistema di condivisione con i dispositivi presenti nelle vicinanze. In precedenza, infatti, era possibile utilizzare la condivisione nelle vicinanze solo su reti private, ma ora è possibile farlo anche su quelle pubbliche. A quanto pare, Microsoft ha anche migliorato in maniera importante la velocità di trasferimento, e dato agli utenti la possibilità di assegnare al dispositivo un nome migliore per facilitarne l’identificazione.

Migliorata anche la funzionalità Narrator, che è stata rinnovata in maniera parziale. Ora è possibile scegliere tra dieci diverse voci, che si possono testare e scaricare tramite il pannello delle impostazioni dell’assistente vocale, il quale può anche leggere in maniera migliore il testo sullo schermo, incluso quello scritto a mano.

Novità per Voice Access: ora è possibile utilizzarlo in francese, tedesco e spagnolo, ma è anche stata implementata la possibilità di farlo girare su più display.

Ovviamente a queste si aggiungono anche delle novità minori, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dell’aggiornamento sul sito di Microsoft.

