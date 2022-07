Ecco 3 pietanze che vengono preparate da diversi millenni fino ad oggi

Prima di finire sui nostri smartphone e sulle nostre Instagram Stories, alcune pietanze sono riuscite a sopravvivere indisturbate per millenni. Nello specifico, ci sono degli alimenti che, per determinati gruppi umani, sono davvero indispensabili e per questo ancora oggi possiamo cibarci di stufati, tamales e pancakes.

Gli stufati

Iniziamo il nostro studio su questi piatti millenari con quello più “antipatico”: lo stufato. Dovete immaginarvi che i nostri antenati, vissuti circa 8.000 anni fa, si trovavano spesso con questo quantitativo esorbitante di avanzi. Cosa mangiavano prima? La carota o il pezzo di carne? Era un vero dilemma capire quale dei due andasse prima a male.

Trovarono una soluzione capace di estirpare qualsiasi dubbio: prendere tutti gli alimenti e cuocerli in liquidi capaci di immagazzinare il sapore degli ingredienti soldi. I primi esseri umani avrebbero conosciuto il processo di ebollizione a causa delle lunghe ore di sorveglianza e manutenzione del fuoco dell’insediamento.

La prima testimonianza di uno stufato, come lo conosciamo noi, è risalente al 1000 a.C. circa, in Giappone. Tuttavia, ci sono anche altre testimonianze, ad esempio le tribù amazzoniche usavano i gusci delle tartarughe come recipienti della brodaglia.

Tamales

So che questo nome può risultare abbastanza anonimo per noi europei, ma i tamales sono apprezzati non solo in Messico, ma anche in Sud America, in America Centrale e Stati Uniti. Esso è formato da una pasta a base di amido cotto a vapore in foglie di mais o di banana, per poi esser farcito con carni, formaggi e verdure.

La cosa incredibile è che questo cibo esiste dall'8000 a.C.! Originariamente veniva consumato dagli aztechi, olmechi e toltechi dell'America centrale, spesso servito in occasione di feste, cerimonie e altri eventi speciali.

Queste antiche civiltà amavano i tamales perché erano estremamente facili da realizzare e tale efficienza si sposava alla perfezione con lo stile di vita agricolo e da cacciatore delle suddette popolazioni.

Pancakes

Nella categoria dei pancakes non rientrano solo le frittelle che gli americani inondano di sciroppo d’acero, ma anche le classiche crepes europee. Se pensavi che questo tipo di lavorazione dell’uovo sia una cosa relativamente “recente”, sappi che ha già un’età che va oltre i 5000 anni.

Ma come sappiamo questi numeri? Nella nostra amata Italia, nello specifico sulle Alpi, è stato trovato un cadavere mummificato, noto come “Ozit, l’Uomo di ghiaccio". Studiando ed analizzando il suo corpo è emerso qualche dettaglio sulla sua dieta neolitica: l’ultima cosa che aveva mangiato erano dei pancakes! Oltre ai resti di frittelle di grano, nello stomaco sono state trovate anche tracce di carbone, probabilmente lo stesso con cui ha cotto i pancakes.

A causa della semplicità di cottura delle frittelle e dei loro ingredienti facilmente reperibili, non sorprende che siano in circolazione da così tanto tempo.

Rimanendo in tema alimentazione, dovremmo far di tutto per non far sopravvivere questi cibi quanto i 3 citati.