3 smart TV Philips in offerta da Unieuro: modello OLED 2021 a 700 Euro in meno

Il lancio delle nuove Offerte Solo Online da Unieuro ha visto l’introduzione di una moltitudine di prodotti d’elettronica e informatica in promozione presso la catena di distribuzione. Tra i tanti, di seguito vi riporteremo 3 smart TV Philips a prezzi imperdibili: il modello OLED è venduto a ben 700 Euro in meno.

Ma andiamo con ordine, partendo dal televisore più economico del trio: parliamo dello smart TV Philips 43PUS7406/12 venduto a 349,90 Euro al posto di 549,90 Euro, dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale e con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10+ e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo la compatibilità con il formato Dolby Atmos. Il sistema operativo, dunque, è Android TV.

In alternativa al suddetto modello, potrete accedere anche alla versione più grande Philips 65PUS7406/12 con schermo da 65 pollici e, per il resto, le medesime specifiche. Ovviamente, come per il TV precedente, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo? 599,90 Euro anziché 899 Euro.

Conclude questo interessante trio di televisori di ultima generazione una esclusiva Unieuro davvero da non perdere, specialmente se siete alla ricerca di una versione di fascia alta con pannello OLED: parliamo del Philips 55OLED806/12, il quale scende dai 1.699 Euro di listino ai 999 Euro attuali, ovverosia un taglio del 41%. Questo smart TV si presenta con display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto video a HLG, HDR10+ e Dolby Vision, audio Dolby Atmos e DTS-HD, sistema operativo Android TV 10 e, per garantire una maggiore immersione, la tecnologia Ambilight su quattro lati che illumina dei LED posteriori a seconda del contenuto in riproduzione su schermo.

Ribadiamo, in conclusione, che questi sconti saranno validi esclusivamente sul sito Unieuro e fino al 24 aprile 2022, ovvero fino a questa domenica.

