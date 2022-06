3 smartphone a meno di 200 Euro da Euronics: c'è modello Samsung uscito da poco

Oltre ai 4 smart TV Samsung di fascia alta in offerta da Euronics, presso la stessa catena di distribuzione potrete trovare in queste giornate di giugno 2022 anche alcuni smartphone in sconto a meno di 200 Euro. Vediamo assieme tre modelli particolarmente interessanti tra i vari disponibili.

Se volete risparmiare molto, Euronics propone Samsung Galaxy A03 a 139 Euro al posto di 159 Euro. Si tratta di un dispositivo mobile dotato di schermo LCD TFT Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+, chipset Unisoc UMS9230 da 1,6 GHz di frequenza, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD e batteria da 5.000 mAh. Lato fotocamera, invece, troviamo due sensori sul retro rispettivamente da 48 e 2 megapixel, e uno anteriore da 5 MP.

Segue Samsung Galaxy A13 che scende da 199 Euro a 180 Euro; si tratta di uno sconto minimo, ma potrebbe pur sempre interessare alcuni lettori. Questo smartphone è dotato di pannello TFT LCD FHD+ da 6, chipset Exynos 850, batteria anche qui da 5.000 mAh, 4 GB di RAM e sempre 64 GB di archiviazione espandibile con microSD. Chiude il tutto un comparto fotocamera composto da lente selfie da 8 MP e quattro lenti posteriori (50 MP principale + 5 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità).

Chiudiamo il trio con Xiaomi Redmi 9C, da noi già visto in più occasioni e venduto da Euronics a 159,90 Euro anziché 199,90 Euro. In questo caso troviamo uno schermo LCD HD+ da 6,53 pollici accompagnato sotto la scocca dal chipset Mediatek Helio G25, 128 GB di archiviazione e 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e un comparto fotocamera caratterizzato da una singola lente frontale da 5 MP e 3 sensori collocati sul retro da 13 MP, 2 MP e 2 MP.

Tra le altre offerte del momento abbiamo poi segnalato un laptop da gaming MSI con RTX 3060 da Unieuro.