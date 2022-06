3 smartphone Xiaomi in offerta su Amazon, Redmi Note 11S al minimo storico

In aggiunta al crollo del prezzo del TV LG OLED C1 da 55 pollici, in questa giornata che ci avvicina alla fine di giugno segnaliamo alcuni smartphone Xiaomi in sconto su Amazon. Si tratta di tre modelli di fascia medio-bassa pensati per coloro che vogliono rimanere nel rapporto qualità-prezzo migliore del mercato.

Le offerte su smartphone Xiaomi ora attive su Amazon sono le seguenti:

Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone 6+128GB, 6,67” DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Onyx Gray (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 249,90 Euro

- Smartphone 6+128GB, 6,67” DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Onyx Gray (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 249,90 Euro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED, MediaTek 920, fotocamera 108MP, 4500mAh, 120W HyperCharge, Graphite Gray (IT + 2 anni di garanzia): 379,90 Euro

- Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED, MediaTek 920, fotocamera 108MP, 4500mAh, 120W HyperCharge, Graphite Gray (IT + 2 anni di garanzia): 379,90 Euro Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia): 210 Euro

L’ultima promozione citata sul Xiaomi Redmi Note 11S è l’unica in cui il rivenditore proposto di default da Amazon è di terze parti; peraltro, propone il dispositivo mobile a un prezzo più basso rispetto a quello fissato dalla società di Seattle. Quest’ultima si occuperà sempre e comunque di vendita e spedizione, con consegna gratuita in un giorno se siete consumatori abbonati a Prime.

Sempre sul medesimo portale potrete anche trovare due monitor da gaming Huawei in offerta al minimo storico.