3 smartphone Xiaomi in sconto sotto 250 Euro da Unieuro: c'è Redmi Note 10 Pro

Se da Trony potete trovare 3 smartphone OPPO in offerta sotto 250 Euro, da Unieuro potete invece scegliere tra 3 smartphone Xiaomi in sconto sotto la stessa soglia di prezzo. Tra i tre modelli economici che vedrete di seguito, due godono di un extra sconto del 5% effettuando l’acquisto online.

Partiamo dal low-cost per eccellenza, Xiaomi Redmi 9A: si tratta di un dispositivo mobile con chipset MediaTek Helio G25 da 2 GHz, con 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD e 2 GB di RAM, mentre il display è un LCD HD+ da 6,53” e lato fotocamera si trovano un sensore posteriore da 13 MP e uno anteriore da 5 MP. La batteria, dunque, è da 5.000 mAh. Il prezzo? 99,90 Euro al posto di 119,90 Euro.

L’alternativa più vicina è Xiaomi Redmi Note 11, venduto normalmente a 229,90 Euro ma ora in offerta a 179 Euro (170 Euro in caso di acquisto online). In questo caso lo smartphone ha 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione espandibile, batteria da 5.000 mAh e chipset Qualcomm Snapdragon 680 sotto la scocca. Lo schermo è un AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90Hz, mentre il setup fotocamera posteriore conta su quattro sensori (50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e su uno anteriore da 13 megapixel.

Chiude il trio, in ordine di prezzo, il modello Xiaomi Redmi Note 10 Pro, che scende da 329,90 Euro a 229 Euro (217,55 Euro con acquisto online) e presenta un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici a 120Hz massimo, SoC Qualcomm Snapdragon 732G, batteria da 5.020 mAh, 128 GB di archiviazione interna e 6 GB di RAM. Lato fotocamera, infine, troviamo una lente singola frontale da 16 MP e quad-camera posteriore (108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP).

