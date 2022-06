3 smartwatch Samsung e Xiaomi in sconto da Euronics, ci sono Galaxy Watch 4

In questo caldo venerdì che ci avvicina alla fine di giugno abbiamo pensato di visitare il sito di Euronics per scovare qualche intrigante promozione: dopo avervi proposto MacBook Air e MacBook Pro M1 in offerta, dalla catena di distribuzione stellata riprendiamo oggi smartwatch Samsung e Xiaomi in sconto, con tagli fino al 16%.

Avviamo la rassegna proprio con l’ottimo Samsung Galaxy Watch 4 da 40 millimetri, dotato di un display SAMOLED da 1,2” e supporto a NFC, sistema operativo Wear OS a gestire tutte le funzionalità necessarie al monitoraggio dell’attività sportiva e il kit completo di sensori per frequenza cardiaca, sonno e stress. Per questo modello specifico, il prezzo scende da 269 Euro a 224 Euro.

In alternativa, il modello premium Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm passa da 399 Euro a 345 Euro. Si tratta di uno smartwatch con display Super AMOLED da 1,4” e dalla risoluzione pari a 450x450 pixel. La cassa è costruita in acciaio inossidabile, ottenendo così un design decisamente più resistente ed elegante, mentre il kit di sensori resta lo stesso visto per il Galaxy Watch 4 base.

Da casa Xiaomi riprendiamo l’orologio Xiaomi Watch S1 Active nella tonalità Moon White. Questa versione ha un pannello AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione pari a 466x466 pixel, resiste sott’acqua fino a 50 metri e ha una batteria da 470 mAh sotto la scocca. Tra le varie funzionalità troviamo microfono e speaker incorporati, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, 117 modalità fitness e oltre 200 quadranti. Immancabili sono i sensori per misurare la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue. Il prezzo? 169 Euro al posto di 199 Euro.

Presso la stessa catena di negozi potrete trovare anche due smart TV LG OLED a oltre 1.000 Euro in meno.