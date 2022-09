3 mesi di Spotify Premium in regalo con Microsoft: basta usare Bing per 3 giorni

Dopo la ottima iniziativa di sconto per Spotify Premium vista ad agosto e lanciata dallo stesso colosso dello streaming musicale, una iniziativa analoga viene spinta da Microsoft: è possibile ottenere 3 mesi di Spotify Premium gratis semplicemente usando Microsoft Rewards.

Per chi non lo sapesse, Microsoft Rewards è una iniziativa che consente di ottenere dei punti effettuando ricerche di qualsiasi tipo su Bing e completando delle missioni giornaliere, specialmente utilizzando il browser Microsoft Edge. Accumulando questi punti è possibile poi acquistare buoni regalo o qualche mese di abbonamento a servizi di vario tipo, o anche donare a organizzazioni no profit di vostro interesse.

In questo caso, il gigante di Redmond ha ben pensato di rilanciare tramite la pagina dedicata di Microsoft Rewards, anche sui profili personali, una iniziativa che consente di ottenere 3 mesi di Spotify Premium gratis effettuando ricerche casuali su Bing per tre giorni.

Osservando i termini dell’iniziativa notiamo due particolari dettagli: i nuovi iscritti possono ricevere tre mesi gratuiti di Spotify Premium in omaggio con la semplice iscrizione; chi è già iscritto, invece, deve completare le ricerche in tre giorni entro 14 giorni dall'inizio della promozione. Il numero di ricerche da effettuare non è definito; per questa ragione, date anche le nostre prove, crediamo che siano sufficienti tra 1 e 5 ricerche in pochissimi secondi per includerle nel conteggio.

L’offerta è valida per 1 persona/account, esclusivamente Individual, e fino a esaurimento scorte. Una volta trascorsi i tre mesi di utilizzo il rinnovo a 9,99 euro al mese è automatico, ergo è necessario ricordarsi di disattivare l’abbonamento se non si desidera pagare mensilità aggiuntive. Infine, è una offerta valida solo per chi non ha mai provato Spotify Premium.

Parlando sempre della piattaforma di streaming, negli USA sono arrivati gli audiolibri su Spotify.