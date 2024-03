3 strumenti per il lavoro da remoto che potrebbero tornarvi utili

Mentre l'emergenza COVID è ormai un ricordo per molti, lo smart working è rimasto una certezza per molti lavoratori. Se lo stile di vita da nomadi digitali non è adatto proprio a tutti, di certo molti hanno tratto giovamento da queste nuove modalità. Ma siete sicuri di farlo al meglio?

Per esempio, se sfruttate questo tipo di approccio al lavoro anche per muovervi in giro per il Paese, assicuratevi di farlo con una rete mobile ad alte prestazioni sempre a portata di mano. Nella nostra prova di AlpSIM, ad esempio, abbiamo evidenziato pregi e difetti di questo particolare operatore che offre piani realmente senza limiti, 5G incluso.

Chi è solito lavorare addirittura dall'estero, potrebbe seriamente pensare di attivare una VPN, che consente di accedere a servizi, ad esempio italiani, dotati di geoblocking e che quindi non possono essere sfruttati senza questo utile strumento.

Si tratta certamente di un tool molto utile, forse più per le pause dal lavoro remoto che per il lavoro stesso!

Infine, il cloud: avere più di una postazione, anche solo casa e ufficio, può portarci a una gestione frammentata delle risorse utili per il lavoro. Dotatevi di uno spazio tutto vostro sulla rete, magari anche solo il piano gratuito di Google Drive oppure quelli a pagamento con sottoscrizione Google One: avrete sempre con voi i documenti più importanti.