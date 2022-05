Se hai tra i 30 e i 70 anni, dovresti dormire questo numero di ore: lo studio

Osservando i dati della biobanca britannica di quasi 500.000 adulti, i ricercatori concludono che sette ore di sonno per notte sono la quantità ottimale per una buona salute mentale, benessere e prestazioni cognitive, per le persone tra i 30 ei 70 anni.

"Abbiamo identificato un'associazione non lineare tra il sonno, con circa sette ore come durata ottimale del riposo, e fattori genetici e cognitivi, struttura del cervello e salute mentale come misure chiave”, scrivono i ricercatori nel loro nuovo articolo.

"L'analisi longitudinale ha rivelato che, sia la durata del sonno insufficiente che quella eccessiva, erano significativamente associate a un declino delle capacità cognitive".

Il gruppo, guidato dal neuroscienziato Yuzhu Li dell'Università Fudan in Cina e dalla ricercatrice psichiatrica Barbara Sahakian dell'Università di Cambridge, ha esaminato i dati di 498.277 partecipanti di età compresa tra 38 e 73 anni nell'ambito dello studio sulla biobanca britannica.

Circa 48.500 dei partecipanti sono stati sottoposti anche a neuroimaging e quasi 157.000 partecipanti hanno completato un questionario sulla salute mentale online. Tutti questi dati sono stati analizzati insieme per fornire una visione completa di come la quantità di sonno che le persone ottengono è correlata ad altri aspetti della loro salute mentale e cerebrale.

Come altri studi di questa natura, i ricercatori hanno trovato una forma a U nei dati. Troppo poco sonno ha abbassato tutte le prestazioni della funzione cognitiva e della salute mentale che la squadra ha esaminato. Ma anche in chi dormiva troppo, fino a 12-13 ore al giorno in alcuni casi.

Grazie ai dati di neuroimaging, i ricercatori sono stati anche in grado di esaminare se c'erano meccanismi strutturali o genetici del cervello dietro la curva a forma di U. La modellazione dei ricercatori suggerisce che la genetica e la struttura del cervello svolgono un ruolo, ma saranno necessarie molte più ricerche per dare seguito a queste teorie.

"Anche se non possiamo dire in modo definitivo che dormire poco o troppo causi problemi cognitivi, la nostra analisi che esamina gli individui per un periodo di tempo più lungo sembra supportare questa idea", afferma uno dei ricercatori, Jianfeng Feng della Fudan University.

Sfortunatamente, non possiamo dire se dormire meno o più di sette ore causi effettivamente problemi di salute mentale, benessere o prestazioni cognitive o, al contrario, se questi problemi sono ciò che porta le persone a dormire di più o di meno.

In secondo luogo, questo studio non sta dicendo che dormire sei o otto ore causerà cambiamenti significativi al tuo benessere individuale. Ci sono molte ragioni per cui le persone non riescono a dormire sette ore ogni notte, che si tratti di stress, lavoro o solo bisogno di alzarsi nel cuore della notte per fare pipì.

Sapevate, invece, della teoria secondo cui dormire fa anche dimagrire?